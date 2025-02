Kylian Mbappé : Le salaire qui va le dégoûter ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Débarqué au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé est devenu par la même occasion le joueur le mieux payé du vestiaire merengue. Mais conservera-t-il longtemps ce statut ? Le Français pourrait bien être relégué au second rang en cas de prolongation de Vinicius Jr. Cela serait même tout à fait normal pour certains.

Pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a accepté de baisser son salaire, lui qui été grassement payé au PSG. Néanmoins, le Français demeure très bien rémunéré. En effet, voilà qu'il dispose aujourd'hui du plus gros salaire dans le vestiaire merengue. Mais Mbappé a peut-être du soucis à se faire à ce propos. Alors que ça négocie pour la prolongation de Vinicius Jr, le Brésilien réclame de gros émoluments.

Mbappé au Real Madrid ? L'arrivée d'une star pourrait bousculer une autre, Vinicius Jr refuse déjà la prolongation ! ⚽

➡️ https://t.co/SOWhXrNi7y pic.twitter.com/AfqxnFrkEg — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

« Vinicius a le droit de demander plus d'argent que Mbappé »

Vinicius Jr deviendra-t-il prochainement le joueur le mieux payé du Real Madrid, devant Kylian Mbappé ? Pour Juanma Rodriguez, ce serait tout à fait logique. En effet, sur le plateau d'El Chiringuito, il a expliqué à propos de cet aspect économique : « Vinicius a le droit de demander plus d'argent que Mbappé parce qu'il est meilleur ».

« Envie de jouer ici longtemps, pouvoir faire l'histoire »

De son côté, Vinicius Jr s'est confié sur son avenir et une possible prolongation au Real Madrid. Pour TNT Sport, le Brésilien a expliqué : « C'est passionnant de pouvoir ouvrir des discussions avec le Real Madrid pour ma prolongation. J'ai un contrat jusqu'à mes 27 ans, mais j'ai toujours dit que j'avais envie de jouer ici longtemps, pouvoir faire l'histoire. Si Dieu le veut, dans les prochains jours, la négociation sera résolue et je pourrais être ici encore plus longtemps ».