PSG : C’est fait, Dembélé rejoint Mbappé !

La série de buts d’Ousmane Dembélé n’en finit pas. En cette année 2025, l’attaquant de l’équipe de France a joué 8 matchs avec le PSG et n’a jamais manqué sa cible. Comme Kylian Mbappé notamment entre autres lorsqu’il évoluait à Paris. Auteur d’un nouveau doublé contre Brest mardi (3-0), Dembélé pourrait poser les bases d’un nouveau record à Toulouse samedi.

15. C’est le nombre de buts non pas inscrits depuis le début de la saison, mais seulement depuis le début de l’année civile par Ousmane Dembélé avec le PSG. Insaisissable et insatiable, le champion du monde 98 est devenu un véritable tueur depuis que Luis Enrique l’a repositionné au poste d’avant-centre. Clinique, Dembélé reste tout simplement sur deux doublés de suite qui ont suivi ses deux triplés.

En feu, Ousmane Dembélé égale le record de Neymar et de Mbappé

C’est simple, à l’occasion de ses huit dernières sorties avec le PSG, toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé a marqué au minimum un but avec le club de la capitale. Un série fructueuse que seuls Carlos Bianchi et plus récemment Neymar ainsi que Kylian Mbappé avaient réussi à réaliser lors de leurs expériences respectives au Paris Saint-Germain. Rien ne semble arrêter Super Dembouz à l’instant T.

Un but à Toulouse pour établir un nouveau record ?

Le Parisien affirme qu’Ousmane Dembélé a, grâce au doublé qu’il a signé contre le Stade Brestois en Ligue des champions mardi soir (3-0), a égalé le record codétenu par Bianchi, Neymar et Mbappé. En cas de nouvelle réalisation de sa part samedi sur la pelouse du Toulouse FC, Ousmane Dembélé entrera un peu plus dans l’histoire des records du Paris Saint-Germain, deux semaines après avoir été le seul joueur depuis la création du club parisien à inscrire deux triplés d’affilée (ndlr contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions et le Stade Brestois en championnat). Le ballon est dans le camp d’Ousmane Dembélé et tout se décidera donc au Stadium de Toulouse samedi soir à partir de 21h05.