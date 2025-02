Surprise, le PSG a trouvé mieux que Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, Ousmane Dembélé s'est converti en buteur redoutable. Injouable depuis le début de l'année, l'ancien Rennais a inscrit un nouveau doublé mercredi soir contre Brest en Ligue des Champions, confirmant son statut de meilleur buteur européen en 2025. Rien que ça. Suffisant pour imaginer Dembélé faire mieux que les 45 buts inscrits par Kylian Mbappé la saison dernière ?

Il est totalement injouable depuis quelques semaines au PSG. Connu pour son incroyable technique et sa capacité à déstabiliser n'importe quel défenseur grâce à ses dribbles, Ousmane Dembélé est devenu un redoutable buteur depuis que Luis Enrique a décidé de l'aligner dans un rôle de numéro 9. L'ancien Rennais est tout simplement le meilleur buteur européen en 2025 et il enchaîne les records grâce à ses 15 buts lors des huit dernières journées. Un rendement hallucinant.

Dembélé file vers les 45 buts de Mbappé ?

Au total, grâce à son doublé contre Brest mercredi soir (3-0), Ousmane Dembélé a porté son total à 23 buts en 28 apparitions toutes compétitions confondues. Le PSG semble donc avoir trouvé le vrai remplaçant de Kylian Mbappé qui avait inscrit 45 buts la saison dernière en 49 matches. Dembélé peut donc se lancer le défi fou de rattraper le total de son ancien coéquipier au PSG. Il lui manque pour cela 22 buts, mais avec son rendement actuel, cela ne semble pas impossible, surtout si les Parisiens continuent leur parcours en Ligue des champions et Coupe de France. Pas impossible, mais il s'agirait d'une énorme surprise.

Luis Enrique est conquis par Dembélé

Et Luis Enrique semble totalement sous le charme d'Ousmane Dembélé. « Il faudrait lui demander ce qu'il a mangé à Noël. C'est un joueur en pleine confiance. Il était déjà bon la saison dernière mais en 2025 il est encore meilleur. On voit ses coéquipiers qui le cherchent et le trouvent. Il a un comportement irréprochable », a lâché l'entraîneur du PSG en conférence de presse après la victoire contre Brest (3-0).

