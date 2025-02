Rabiot avec Dembélé : Équipe de folie en Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé marche sur l'eau avec le PSG. Vendredi soir, c'est l'AS Monaco qui en a fait les frais. L'international français a en effet inscrit un doublé lors de la victoire parisienne (4-1), de quoi confirmer encore un peu plus son statut de meilleur buteur de Ligue 1. C'est donc sans surprise qu'il se retrouve dans l'équipe type de la journée en compagnie notamment d'Adrien Rabiot dans un onze qui a fière allure.

Le PSG semble enfin avoir trouvé son numéro 9. En effet, Ousmane Dembélé enchaîne les buts depuis quelques semaines. Et alors qu'il restait sur deux triplés consécutifs à Stuttgart (4-1) et à Brest (5-2), le joueur du PSG a cette fois-ci brillé au Parc des Princes. L'ancien Rennais a effectivement inscrit un doublé contre l'AS Monaco vendredi soir (4-1) afin d'asseoir son statut de meilleur buteur de Ligue 1.

🔹Adrien Rabiot 🇫🇷 figure dans l'Equipe type de la 21e journée de Ligue 1 !#SCOOM #TeamOM pic.twitter.com/Qfm5ZkIycp — Infos OM (@InfosOM_) February 10, 2025

Rabiot et Dembélé dans l'équipe type de la 21e journée de Ligue 1

Ousmane Dembélé a également été récompensé par L'EQUIPE en figurant une nouvelle fois dans l'équipe type de cette 21e journée. Il est d'ailleurs accompagné de son coéquipier Vitinha, également buteur contre l'AS Monaco, mais également de Rayan Cherki et Adrien Rabiot, qui ont également été très bons avec l'OL et l'OM respectivement contre Reims (4-0) et Angers (2-0). Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot se retrouvent donc ensemble dans une équipe qui a fière allure.

Un onze qui a fière allure

Le 11 type de la 21e journée de Ligue 1 :

Gorgelin (Le Havre) - Clauss (OGC Nice), Jacquet (Rennes), Chardonnet (Brest), Haïdara (Brest) - Vitinha (PSG), Andrey Santos (Strasbourg), Tolisso (OL) - Cherki (OL), Dembélé (PSG), Rabiot (OM)