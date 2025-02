Mercato - PSG : Il snobe Mbappé pour une fortune !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, la presse espagnole évoquait un possible retour d'Achraf Hakimi au Real Madrid. Mais ce scénario appartient déjà au passé car l'international marocain de 26 ans a prolongé, vendredi, son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2029, avec à la clé une importante revalorisation salariale. La presse espagnole a dévoilé les détails de cet accord.

Ce n’est pas une, pas deux, pas trois, mais quatre prolongations que le PSG a officialisé vendredi soir, avant son éclatante victoire face à l’AS Monaco au Parc des Princes (4-1). Nuno Mendes, Luis Enrique, Vitinha et Achraf Hakimi ont posé avec leur maillot, censé représenter leur nouvel accord. Cette signature met fin aux rumeurs sur un possible retour d’Hakimi au Real Madrid. Malgré la présence de Kylian Mbappé, l’international marocain a fait le choix de la stabilité.

Hakimi justifie sa prolongation

« Je souhaite tout d’abord remercier le Président, pour sa confiance et pour tout le travail qu’il accomplit au club, un travail incroyable. Je veux aussi remercier le coach qui m’accorde sa confiance sur et en dehors du terrain. J’ai aussi prolongé parce que je me sens bien dans cette équipe, et c’est pour cela que j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour le club. On a encore beaucoup de grandes choses à accomplir ensemble, je donnerai tout pour ce maillot, j’espère qu’ils sont fiers de moi comme je le suis d’eux ! J’espère écrire une grande histoire à Paris avec eux » a expliqué Hakimi après sa prolongation.

Nouveau salaire pour Hakimi

Ce dimanche, Mundo Deportivo explique que le joueur de 26 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029. Son salaire a été rehaussé. Considéré comme le meilleur du monde à son poste, Hakimi voit son salaire passer de 10M€ à 14M€ nets. Comme indiqué par le média espagnol, il devient par la même occasion l’arrière droit le mieux payé au monde.