Mercato : Le boss du PSG menacé, le Qatar contacte son remplaçant !

Si Luis Enrique a officiellement prolongé son contrat, l'avenir de Luis Campos reste en suspens. Le conseiller sportif du PSG n'a toujours renouvelé son bail et il n'est pas certain que le Portugais conserve son poste la saison prochaine. Le doute se fait de plus en plus présent puisque le Qatar aurait pris contact avec un autre responsable.

Berta contacté pour remplacer Campos

Grand artisan du projet madrilène avec Diego Simeone, Andrea Berta serait dans le viseur du PSG selon les informations dévoilées par Le Parisien. Le dirigeant, qui a quitté l’Atlético en début d’année après onze ans de bons et loyaux services, pourrait bien remplacer Luis Campos en cas de changement de direction dans le projet.

Premier échec confirmé

Ce n’est pas la première fois que Berta figure dans le viseur de Nasser Al-Khelaïfi. En 2017, il avait failli devenir le directeur sportif du club parisien. Mais très attaché à l’Atlético, le responsable avait repoussé la proposition parisienne. Cette fois, Berta est libre comme l’air, et cela donne des idées au PSG.