PSG : La relation qui fait vibrer le vestiaire

Avant le coup d'envoi contre l'AS Monaco, le PSG a annoncé les prolongations de contrats d'Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes, renforçant leur lien avec les supporters parisiens. Le latéral gauche a exprimé sa gratitude pour ce soutien indéfectible, soulignant l'importance de cette relation passionnée entre le club et ses fans.

C’est devant les spectateurs du Parc des Princes que les prolongations d’Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes ont été officialisées vendredi soir, avant le match contre l’AS Monaco. Trois joueurs particulièrement appréciés des supporters du PSG, un attachement réciproque comme l’a confié le latéral gauche portugais.

« Cette relation avec les supporters est incroyable »

« Les supporters sont très importants pour nous, ici à Paris on a des supporters qui ne lâchent jamais rien. Ils chantent jusqu’à la dernière minute, à chaque match. Ce soutien est capital pour nous quand nous sommes sur le terrain. On sait qu’ils sont là, qu’ils nous soutiennent, ça compte énormément pour nous. On le voit sur le terrain, pour moi cette relation avec les supporters est incroyable », confie Nuno Mendes, interrogé par les médias du PSG.

« Je suis très heureux de continuer avec le club »

Cette relation va donc durer après la prolongation du Portugais jusqu’en 2029 : « C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club. »