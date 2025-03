OM : Un humoriste relance son clash avec Longoria !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’occasion de la réception du PSG la saison dernière, les South Winners avaient préparé un tifo en l’hommage de Redouane Bougheraba, supporter de l’OM et premier humoriste à remplir le Stade Vélodrome. Ce qui n’avait pas été apprécié au sein du club, notamment par Pablo Longoria, qui n'aurait pas été mis au courant. Un épisode sur lequel il s’est de nouveau exprimé, avec une petite pique envoyée au président marseillais.

Originaire de Marseille et supporter de l’OM, Redouane Bougheraba est le premier humoriste à avoir rempli le Stade Vélodrome en juin dernier. A l'occasion de la réception du PSG le 31 mars 2024, les South Winners lui avaient alors rendu hommage avec un tifo à son effigie. Une initiative qui n’aurait pas été très bien perçue au sein du club, notamment par Pablo Longoria qui n’aurait pas été mis au courant. D’autant plus que cette date marquait le quatrième anniversaire de la mort de Pape Diouf et qu’Eric Gerets était présent en tribune.

« C’est une fierté immense »

« Moi, je suis des South Winners. Ils m’ont fait un tifo, je les remercie. Ils étaient fiers d’avoir un supporter marseillais qui a réussi dans le monde de la comédie et du cinéma. Ils m’ont dit: ‘Tu es le premier humoriste qui va faire le stade Vélodrome. On voulait te mettre à l’honneur. A jamais le premier.’ Après avoir vu le tifo, tu peux mourir tranquille. C’est une fierté immense. Il y a pleins de mecs qui disent: ‘Pourquoi ils n’ont pas fait un tifo sur un joueur ou le président?’ Et on leur explique : ‘Le tifo, il faut que ce soit un Marseillais’ », a expliqué Redouane Bougheraba, dans un entretien accordé à RMC Sport.

« Longoria, il y a dix ans, il était fan d’un club en Colombie, et dans dix ans, il sera fan de Chelsea »

A propos de la réaction de Pablo Longoria, il a ajouté : « Moi, je serai toujours fan de l’OM. Longoria, il y a dix ans, il était fan d’un club en Colombie, et dans dix ans, il sera fan de Chelsea. Ce sont des gens qui sont de passage. Les joueurs, pareil. Il y a très peu de mecs à qui tu peux faire un tifo. Quasiment tous les joueurs ont eu un club avant et un club après. Ils ne sont pas marketés ‘Olympique de Marseille’. Ça peut mettre la rage à certains présidents, des entraîneurs ou des dirigeants, mais les gars sont juste de passage. »