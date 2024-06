OM : Il lâche une punchline pour se venger de Pablo Longoria

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 31 mars dernier, le Classique entre l’OM et le PSG avait été marqué par une étonnante polémique. La raison ? Un tifo en l’honneur de l’humoriste Redouane Bougheraba érigé dans l’une des tribunes du Vélodrome. Cela n’avait alors pas du tout plu à Pablo Longoria, président de l’OM, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une vengeance du principal intéressé dans cette histoire.

Qui aurait pu croire qu’un tifo en l’honneur de Redouane Bougheraba au Vélodrome aurait pu déclencher la polémique ? C’est pourtant ce qui est arrivé lors du Classique face au PSG. De quoi visiblement déclencher la colère de Pablo Longoria. En effet, il avait été révélé dans la foulée que le président de l’OM aurait aimé être au courant de l’initiative des fans olympiens. Si cela s’est désormais calmé, Redouane Bougheraba est revenu sur toute cette affaire et notamment la réaction de Pablo Longoria.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Lui mettre une petite punchline car on a pas la langue dans la poche »

Interrogé par Carré , Redouane Bougheraba est revenu sur cette polémique du tifo lors de la rencontre OM-PSG. Et à propos de la réaction de Pablo Longoria, il a expliqué : « J’étais au courant que ça allait sortir, mais comment ça a été repris par le club, Pablo Longoria qui dit : « J’aurais aimé être au courant ». Faut arrêter. C’est n’importe quoi. On est parti dans des divagations. J’avais fait la vanne à la radio, j’ai dit : « On aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha ». Pour lui mettre une petite punchline car on a pas la langue dans la poche ».

« C’est parti dans des délires »