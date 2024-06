Un clash à l’OM réglé en 10 minutes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces derniers mois, ça avait chauffé à l’OM entre Mehdi Benatia et Jonathan Clauss. Le conseiller sportif olympien n’avait pas hésité à critiquer publiquement le latéral droit olympien. Cela n’avait pas forcément plu au principal intéressé, qui s’était par la suite expliqué avec le Marocain et Pablo Longoria. Et visiblement, le cas Clauss se serait rapidement réglé.

Pas tendre avec Jonathan Clauss, Mehdi Benatia n’avait pas hésité à le faire savoir publiquement. « On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau. On a surtout noté des problèmes comportementaux avec le coach. Il faut savoir qu’il a été reçu plusieurs fois dans les bureaux », avait lâché le conseiller sportif de l’OM.

Mercato : L’OM a fait un cadeau à De Zerbi https://t.co/ldP2MR7TJN pic.twitter.com/GZfPIi45wv — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

« Un peu dommage que j’apprenne certaines choses dans les médias »

Pour Carré , Jonathan Clauss est revenu sur son clash avec Mehdi Benatia. Le joueur de l’OM a alors confié : « Sur cette période là, je n’ai rien dit parce que j’estimais n’avoir rien à dire. Je trouvais un peu dommage que j’apprenne certaines choses dans les médias. Ça aurait bien d’en discuter entre nous. J’en veux à personne en fait ».

« En 10 minutes c’était réglé »