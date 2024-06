Vente OM : McCourt s'en va, il dévoile la preuve

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi s'apprête à devenir l'entraîneur de l'OM. Une piste qui n'était pas d'actualité il y a quelques jours. Mais en l'espace de quelques jours, Pablo Longoria serait parvenu à convaincre le technicien italien et à négocier la clause de sortie avec Brighton. Mais pour Thibaud Vézirian, cette opération porte le sceau de l'Arabie Saoudite.

Sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup à applaudir ce coup. Agé de 45 ans, Roberto De Zerbi, apprécié pour son football spectaculaire, devrait prendre place sur le banc de l'OM à la place de Jean-Louis Gasset. Un deal encore inimaginable il y a quelques heures puisque Pablo Longoria avait concentré ses efforts sur Sergio Conceiçao, peu emballé par cette option.

Vézirian confirme la vente de l'OM

Journaliste, Thibaud Vézirian s'est prononcé sur l'arrivée imminente de Roberto De Zerbi. Au cours de sa prise de parole, il a confirmé la vente de l'OM et la venue d'investisseurs saoudiens, dotés de moyens financiers XXL. « Encore cette semaine à Marseille, j’ai eu des confirmations de ce que j’annonce donc il ne faut pas qu’attendre sereinement » a déclaré Vézirian. Il en veut pour preuve l'arrivée du technicien italien, encore inatteignable il y a quelques jours en raison de ses émoluments.

« C’est incompatible avec l’OM de Frank McCourt »