Vente OM : C'est imminent, l'Arabie Saoudite arrive

Cela fait désormais plusieurs années que la vente de l'OM est annoncée, sans que rien ne soit officialisé pour le moment. Et pourtant, Thibaud Vézirian continue d'assurer que le club est vendu et que l'Arabie Saoudite va arriver très prochainement. Le journaliste assure d'ailleurs que les deux prochaines semaines s'annoncent cruciales dans ce dossier. L'officialisation serait proche.

Toujours très attendue, la vente l'OM n'a encore jamais été officialisée. Et pourtant, Thibaud Vézirian s'évertue à dire que tout est bouclé dans ce feuilleton et que le consortium mené par l'Arabie Saoudite arrivera dans le prochains jours. Il assure effectivement que ce n'est plus qu'une question de jours.

Mercato : Un premier transfert imminent à l’OM https://t.co/s1mB4Zv6HH pic.twitter.com/MKxtP9EKRu — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

«Il y a besoin d’un électrochoc pour le football français et pour l’Olympique de Marseille»

« Est-ce que l’officialisation de la vente de l’OM peut se faire pendant l’Euro 2024 ? Oui ! Pour moi, jusqu’à fin juin ou début juillet, tu peux toujours. Après début juillet, ce sera beaucoup moins intéressant médiatiquement et ensuite la saison se lance. Il y a besoin d’un électrochoc pour le football français et pour l’Olympique de Marseille aussi », assure le journaliste sur sa chaîne YouTube , avant de promettre que le dénouement est désormais imminent.

«Il y a des choses qui vont bouger dans les deux semaines»