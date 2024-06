Vente OM : L’Arabie Saoudite va planter McCourt ? Il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'ASSE, un autre club de Ligue 1 pourrait changer de propriétaire. L'AS Monaco pourrait bien passer sous pavillon saoudien dans les prochaines semaines. La prochaine équipe pourrait être l'OM. Selon le journaliste Thibaud Vézirian, un consortium international, dont ferait partie l'Arabie Saoudite, pourrait s'installer à la place de Frank McCourt.

La France pourrait connaître un nouveau changement de propriétaire. Après l'ASSE, vendue au groupe canadien Kilmer Sports Ventures, d'autres équipes pourraient être vendues. Selon The Independent , INEOS voudrait se désengager de l'OGC Nice. A quelques kilomètres de là, à Monaco, Dmitri Rybolovlev voudrait aussi passer la main. Sur le Rocher, les discussions avec le Prince Albert seraient à un stade très avancé selon Daniel Riolo.

L'Arabie Saoudite va débarquer... à l'AS Monaco ?

« Pour Monaco, les négociations sont très avancées avec les Saoudiens. Je dis que Rybolovlev est en train de vendre, la question est de savoir ce que les Saoudiens vont faire quand ils vont arriver. Mais ça discute sur les parts, parce que Rybolovlev veut garder un peu des parts dans le club et les Saoudiens veulent tout. Et puis il y a aussi les parts de la Principauté, et le Prince Albert ne veut pas les lâcher, ce que je trouve tout à fait normal. Il y a juste une discussion autour de ça » avait lâché le chroniqueur lors de l' After Foot.

« Les projets n’ont rien à voir »