OM : Il rate le Qatar et vit son «rêve ultime» en Allemagne

Hugo Chirossel

Alors qu’il a longtemps pensé y participer, Jonathan Clauss n’avait finalement pas été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une énorme déception pour le latéral droit de l’OM, qui touche maintenant « son rêve ultime », lui qui va disputer l’Euro 2024 en Allemagne.

Jonathan Clauss a mis longtemps à s’en remettre. Alors qu’il avait été régulièrement appelé en équipe de France par Didier Deschamps, le joueur de l’OM avait finalement raté la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un coup dur pour le latéral droit âgé de 31 ans, sur lequel il est revenu dans un entretien accordé au journal Le Parisien .

Mercato : Après Conceiçao, l’OM a identifié son plan B ? https://t.co/U8YHrnqyrj pic.twitter.com/WzLvs1iej3 — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

«Je m’étais imaginé être de l’aventure au Qatar. Il y a eu énormément de déception à l’annonce de la liste»

« Je m’étais imaginé être de l’aventure au Qatar. Il y a eu énormément de déception à l’annonce de la liste. Les mois qui ont suivi, j’étais content d’être sur un terrain, mais en dehors… Ce n’était pas évident à encaisser. J’y pensais sans cesse. Lorsque je regardais les matchs des Bleus à la télé, j’étais leur premier supporter. Mais, d’un autre côté, il y avait cette tristesse. Et ça a duré, duré… », a confié Jonathan Clauss.

«Aujourd’hui je touche mon rêve ultime»