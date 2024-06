Après l’OM, McCourt va racheter… un club de Ligue 2 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, Frank McCourt a fait un point sur la situation sportive de l'OM. A cette occasion, le propriétaire de la formation marseillaise a évoqué son désir d'acheter un club satellite afin de permettre aux jeunes de se développer. Des discussions ont débuté, en ce sens, avec une équipe de Ligue 2.

Frank McCourt prépare un projet de rachat. Ce n'est pas que l'homme d'affaires américain souhaite se déposséder de l'OM, bien au contraire. Comme indiqué dans la Provence , le propriétaire de la formation marseillaise cherche à acquérir un club satellite.

McCourt se lance dans un nouveau projet

« On doit progresser notamment sur les infrastructures, générer plus de revenus. Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir » a confié McCourt il y a quelques jours.

Un club de Ligue 2 dans son viseur

Un projet qui commence à se concrétiser en coulisses. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, des contacts ont été noués avec le FC Pau, dixième de Ligue 2 la saison dernière. Il serait question d'un partenariat entre les deux équipes. Une alliance qui pourrait permettre aux jeunes de l'OM d'acquérir de l'expérience et d'obtenir du temps de jeu au niveau professionnel.