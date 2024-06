Vente OM : McCourt écoeure l’Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Le sujet de la vente de l’OM revient très régulièrement sur la table et les rumeurs n’en finissent plus à ce sujet. Il a notamment été expliqué que les Saoudiens pourraient très prochainement prendre la place de Frank McCourt. Mais ce dernier, propriétaire de l’OM, semble en décider autrement, n’ayant aucune intention de laisser l’Arabie Saoudite aux commandes.

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt va-t-il prochainement céder la main ? De plus en plus de rumeurs annoncent une vente imminente du club phocéen, qui pourrait alors être repris par l’Arabie Saoudite. Mais ayant déjà démenti à plusieurs reprises son intention de vendre l’OM, McCourt en a rajouté une couche pour le Journal Du Dimanche, lâchant : « La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis 8 ans. Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes ».



« Je suis prêt à continuer d’investir tout ce qu’il faudra »

Pour Frank McCourt, il n’est donc pas question de vendre l’OM. Et dans la suite de son intervention pour le JDD , l’Américain a fait passer des messages forts concernant son implication à la tête du club phocéen. « Avant, il fallait colmater les fuites, solder les obligations passées… Le club n’a plus de dettes, il est financièrement sain, je suis prêt à continuer d’investir tout ce qu’il faudra pour sa croissance et atteindre nos objectifs de victoires », a tout d’abord expliqué McCourt, promettant ainsi de nouveaux investissements pour l’OM.

« J’espère pouvoir venir plus souvent à présent »