Vente OM : McCourt a menti, il réclame un prix colossal

Frank McCourt a mis les choses au clair au sujet de son avenir. L'Américain n'envisage pas de se séparer de l'OM, et ce même si un intérêt de l'Arabie Saoudite se confirmait. Mais en privé, le propriétaire du club marseillais se montrerait à l'écoute. Dans les prochains mois, il espère valoriser au mieux son équipe afin de mieux la vendre.

Le feuilleton sur la vente de l'OM ne prendra pas fin après la sortie de Frank McCourt. De passage à Marseille ces derniers jours, le propriétaire du club phocéen a confirmé sa volonté de rester au pouvoir.

« Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club »

« C’est une question qu’on ne m’avait jamais posée (rire ironique). Je le garde pour les mêmes raisons qui ont fait que je l’ai acheté : j’adore le sport, l’OM est l’un des plus grands clubs en Europe, le football européen est le meilleur sport au monde et Marseille est une grande ville qui, comme Boston aux États-Unis, adore le sport. Elle est très passionnée. Ce club a un héritage, il est légendaire. Pour moi, c’est donc une joie. J’adore l’OM, j’adore cette ville. Rien ne me rend plus heureux que d’assister à un match de football ici. Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club et le remettre à sa place. C’est un projet à long terme. Je suis heureux des fondations que nous avons pu mettre en place » a-t-il confié dans les colonnes de La Provence.

