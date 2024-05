OM : Frank McCourt lâche 600 millions et fait une promesse !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à la tête de l’Olympique de Marseille en 2016, Frank McCourt n’a pas l’intention de céder l’écurie phocéenne et l’a encore fait savoir cette semaine. Dans un entretien accordé à plusieurs médias français, l’homme d’affaires américain s’est prononcé sur son implication à l’OM et n’a pas manqué de rappeler l’énorme investissement réalisé au fil des années.

Malgré les rumeurs de vente de l’OM à l’Arabie saoudite ou à un autre repreneur, Frank McCourt ne compte pas lâcher son club. Le Bostonien a profité de sa visite dans la cité phocéenne mardi pour écarter l’idée d’un rachat dans un avenir proche, se disant « là pour longtemps » et « totalement impliqué » dans des propos accordés au Figaro , alors que l’OM sort d’une saison très compliquée et ne sera pas en Coupe d’Europe à la rentrée, obligeant McCourt à réinjecter de l’argent dans les caisses. Pas de quoi effrayer l’Américain.

Vente OM - Arabie Saoudite : L'annonce de McCourt qui va rendre fous les Marseillais https://t.co/9QJ11Y41eX pic.twitter.com/QLrUiPQG0W — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Plus de 600 millions de dollars lâchés par McCourt

« Mon engagement envers le club est total. Il se traduit d’abord par les montants- plus de 600 millions de dollars -que j’ai investis depuis mon arrivée en 2016 , a tenu à rappeler le propriétaire de l’OM dans les colonnes de la Provence Et je continuerai à m’investir pour contribuer au développement du club et lui permettre d’être compétitif, année après année. C’est l’un des sujets que l’on a abordés avec Pablo aujourd’hui (hier) : comment investir pour les prochaines années, quel doit être notre plan, comment continuer à grandir ? »

« Je veux continuer à investir pour construire »