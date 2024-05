Nouvel entraîneur à l’OM, Frank McCourt laisse la main !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une saison éprouvante, marquée par plusieurs changements sur le banc de touche, l’Olympique de Marseille n’a pas le droit à l’erreur dans ses recherches d’entraîneur. Interrogé par La Provence, le propriétaire du club Frank McCourt a évoqué ce dossier déterminant, faisant toute confiance au président Pablo Longoria.

Marcelino, Gattuso, Gasset… L’OM a enchaîné les entraîneurs au cours de la saison écoulée, sans parvenir à trouver l’homme capable de relancer durablement le club, qui a fini 8e de Ligue 1, en dehors des places qualificatives pour les compétitions européennes. Le dossier s’annonce ainsi hautement important pour Pablo Longoria, s’intéressant aujourd’hui Sérgio Conceição alors que Paulo Fonseca, priorité initiale comme révélé par le10sport.com, est en partance pour l’AC Milan. Présent à Marseille mardi, Frank McCourt a renouvelé sa confiance envers le président de l’OM au moment d’être interrogé sur le futur entraîneur.

« Pablo Longoria est décisionnaire »

« Il est important que je le répète : Pablo nous représente ici, à Marseille. Il est décisionnaire, dans le domaine sportif en particulier , a fait savoir le propriétaire américain de l’OM, interrogé par La Provence . Bien sûr, quand il prend une décision, nous échangeons nos points de vue. Je suis, bien sûr, informé de ce qui se passe . »

« Ce qui est sûr, c’est que nous voulons être ambitieux »