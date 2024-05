OM - Aubameyang : L'annonce inquiétante de Longoria...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première saison impressionnante à la pointe de l'attaque de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang n'a toutefois pas encore assuré son avenir à Marseille qui ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. L'Arabie Saoudite serait d'ailleurs intéressée par un transfert. Et Pablo Longoria ne se montre pas particulièrement optimiste.

Arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a connu des débuts poussifs à l'OM, avant d'exploser les compteurs. En effet, l'attaquant gabonais a terminé la saison avec 30 buts au total, toutes compétitions confondues. Ce qui n'a toutefois pas été suffisant pour permettre à l'OM de se qualifier pour une Coupe d'Europe. C'est ainsi que l'avenir de l'ancien buteur de l'ASSE s'inscrit en pointillés à Marseille.

«Vous dire ce qu’il se passera début septembre…»

Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang susciterait notamment l'intérêt de clubs saoudiens avec lesquels les Marseillais ne pourront pas rivaliser sur le plan économique. Interrogé sur l'avenir de son attaquant, Pablo Longoria s'est donc montré évasif. « Je n’ai pas de boule de cristal (rires). Vous dire ce qu’il se passera début septembre… », assure le président de l'OM dans les colonnes du Figaro , avant de poursuivre.

«On aimerait continuer avec lui, mais...»