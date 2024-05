OM : Longoria sort du silence et annonce «un grand entraîneur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'OM recherche un successeur à Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria est sorti du silence ce mercredi. Le président de l'OM a fait le point sur ce dossier, et notamment sur la piste Sérgio Conceiçao. De retour du Portugal, le responsable espagnol s'est contenté de lâcher quelques louanges sur l'actuel coach du FC Porto.

La succession de Jean-Louis Gasset occupe toutes les pensées à l'OM. D'ici le début de l'Euro (14 juin-14 juillet), Pablo Longoria espère annoncer son prochain entraîneur afin de préparer au mieux le mercato estival. Dans un premier temps, le responsable espagnol s'est arrêté sur Paulo Fonseca (LOSC), mais les sirènes du Milan AC ont été plus fortes.

Longoria enchaîne les rendez-vous

Alors, Pablo Longoria est passé au plan B. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité il y a quelques jours, le dirigeant de l'OM a noué des contacts avec Sérgio Conceiçao, dont l'avenir au FC Porto fait l'objet de nombreuses spéculations depuis la victoire d'André Villas-Boas aux élections présidentielles. Encore ce mardi, le président marseillais était au Portugal pour tenter d'avancer sur ce dossier. A son retour à Marseille, il a été interrogé sur la possible arrivée de Conceiçao.

Longoria botte en touche