EXCLU : Des discussions prévues cette semaine pour la vente de l’OM !

Dans le viseur de plusieurs fonds étrangers, l’OM continue d’intéresser le marché des investisseurs. Et selon les informations du 10 Sport, des discussions sont prévues cette semaine du côté de Marseille où des émissaires saoudiens ont fait le déplacement ces dernières heures. Objectif : Prendre des informations sur le dossier, rencontrer des acteurs de la vie phocéenne et préparer une possible offensive cet été.

Depuis deux ans, la vente de l’OM est un sujet récurrent dans l’environnement marseillais. Du dossier Ajroudi, porté par Mourad Boudjellal, jusqu’à un possible intérêt de l’Arabie Saoudite, les rumeurs vont bon train autour du club marseillais. Et si toutes les « informations » relatives au sujet de la « Vente OM » sont parfois à prendre avec des pincettes, il y a régulièrement des intérêts concrets de la part de fonds d’investissements. Et c’est précisément le cas ces derniers jours, avec des investisseurs venus d’Arabie Saoudite, intéressés par l’OM et soucieux de prendre la température au sein même de la cité phocéenne.

Frank McCourt est à l’écoute

Régulièrement interrogé sur le sujet d’une possible vente de l’OM, le propriétaire Frank McCourt répond systématiquement la même chose : il n’est pas vendeur. La vérité est plus « nuancée ». S’il est exact que le milliardaire américain n’est pas en recherche active d’un repreneur, il reste néanmoins dans une écoute très attentive des propositions qui pourraient lui être faites. Approché à plusieurs reprises depuis deux ans, Frank McCourt donne très souvent son prix. Un montant qui dépasse les 300 millions d’euros et qui freine, le plus souvent, les investisseurs.

Des Saoudiens sont à Marseille

Après avoir lancé une stratégie active d’investissement important dans le monde du football, avec notamment la signature de Cristiano Ronaldo à l’été 2022, l’Arabie Saoudite accélère. Karim Benzema vient de rejoindre le giron saoudien et plusieurs personnalités du ballon rond pourrait en faire de même ces prochaines semaines. Un nouvel eldorado dans le Golfe auquel il faut ajouter des investissements importants dans les championnats européens, par la voie de rachat de clubs. C’est dans cette perspective qu’une délégation saoudienne est en ce moment même à Marseille. Nos sources indiquent qu’elle est arrivée dans la cité phocéenne dans le week-end avec, au programme, plusieurs rendez-vous informels concernant l’Olympique de Marseille.

Prise de renseignements

A ce stade, Le 10 Sport n’a pas eu de confirmation sur le caractère « officiel » de la démarche saoudienne. Impossible de savoir si des rendez-vous directs avec l’OM seront organisés. Mais une chose est sûre, c’est que les émissaires saoudiens en ce moment à Marseille ont prévu plusieurs entretiens avec des personnalités de la ville. Leur objectif étant de prendre le maximum d’informations et de préparer une possible offre pour Frank McCourt. En pleine recherche pour nommer un nouveau coach, avec un dossier Marcelo Gallardo qui prend de l’épaisseur, l’OM est clairement au centre de toutes les attentions en ce mois de juin qui annonce un été plus bouillant que jamais…