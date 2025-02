Pogba : Le PSG fait un cadeau à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est toujours libre après avoir résilié son contrat avec la Juventus, c’est à l’OM que Paul Pogba a le plus fait parler de lui en France. En ce qui concerne le PSG, les dirigeants parisiens n’ont pas l’intention d’essayer de le relancer. Le milieu de terrain âgé de 31 ans ne correspond pas au profil recherché par le club de la capitale.

Plus de deux mois après la résiliation de son contrat avec la Juventus, l’avenir de Paul Pogba est toujours incertain. Du côté de l’OM, la possibilité de le recruter a bel et bien été étudiée. « On y a réfléchi, on voulait le faire », a récemment indiqué Medhi Benatia à L'Équipe, un dossier qui n'est pas encore totalement refermé pour autant.

Benatia ne ferme pas la porte à Pogba

« Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente », a indiqué le directeur du football de l’OM.

« Il n'a pas le profil recherché » par le PSG

Une chose est sûre, on ne devrait pas voir Paul Pogba évoluer sous les couleurs du PSG. « Non, impossible : trop cher, trop vieux, trop d'incertitudes sur son niveau. Et il n'a pas le profil recherché par la direction sportive », a expliqué le journaliste Laurent Perrin, dans un questions/réponses organisé sur le site du Parisien.