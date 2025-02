Mercato : L’OM confirme pour Pogba !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé comme étant une piste plausible pour le mercato hivernal de l'OM, Paul Pogba est toujours sans club et attend son prochain challenge. Mais après Medhi Benatia, c'est au tour de Roberto De Zerbi de confirmer qu'il y aura peut-être une ouverture pour faire signer Pogba à l'OM, l'été prochain...

Paul Pogba (31 ans) à l'OM, faut-il encore y croire ? Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, l'international français est en quête d'un nouveau challenge, d'autant que sa suspension pour dopage prendra fin en mars prochain. L'OM a longtemps été annoncé comme étant une possibilité cet hiver, mais finalement, Medhi Benatia a préféré se tourner vers d'autres profils, comme Ismaël Bennacer.

L'OM sur le point d'accueillir un nom prestigieux ! 😱 Découvrez les coulisses de cette annonce inattendue sur Pogba.

➡️ https://t.co/Qs7cB9eMBC pic.twitter.com/lfkNDe73my — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 7, 2025

Benatia ouvre la porte pour Pogba l'été prochain

Récemment interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, le directeur du football de l'OM a ouvert la porte à Paul Pogba pour l'été prochain : « On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore "fit", est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente », a confié Benatia. Et cette théorie semble se confirmer...

De Zerbi confirme !

Vendredi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a lui aussi expliqué que l'OM pourrait tenter concrètement sa chance avec Paul Pogba lors du prochain mercato : « L'équilibre du vestiaire, personne ne le changera tant que je serai l'entraineur, ce n'était pas le problème. Il fallait comprendre où on pourrait l'utiliser, une fois qu'il aurait retrouvé sa forme, à quel poste sur le terrain. Il faut respecter le joueur et ses coéquipiers. Plus il y a de champions, plus je suis heureux. On parle d'un super champion et peut-être que ça changera, mais on a pris cette décision », a lâché l'entraîneur de l'OM. Affaire à suivre...