Kylian Mbappé : Le PSG annonce une folie ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, après avoir passé 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de quitter le club de la capitale pour enfin réaliser son rêve : rejoindre le Real Madrid. Sportivement, pour Paris, ce départ du Français a été une énorme perte. Pourtant, aux yeux de Luis Enrique, le PSG actuel sans Mbappé serait encore meilleur qu’avec le Français. Est-il fou de dire cela ?

Pour le PSG, Kylian Mbappé était une grande source de buts, garantissant au moins 40 réalisations par saison, si ce n'est plus. Celle-ci a disparu avec le départ du Français pour le Real Madrid. Une grosse perte forcément pour le club de la capitale, mais Luis Enrique n’a été plus affolé pour cela. Au contraire… L’entraîneur du PSG est même certain que son équipe est meilleure sans Mbappé : « J'ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu'on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense, les chiffres sont là pour le dire. Les joueurs ont pris ça comme un défi. Bien sûr qu'on aurait voulu garder Kylian, parce que tout le monde aimait Kyky, mais l'équipe répond très positivement, à un niveau spectaculaire. Je vous avais dit que plutôt qu'avoir un joueur qui marque 40 buts, je voulais des joueurs qui marquent tous beaucoup. C'est notre objectif, continuer à nous améliorer ».

Le PSG a frappé fort avec Kvaratskhelia ! Une décision inattendue pour la Ligue des Champions... Qui va en profiter ? ⚡

➡️ https://t.co/KCvtNa4D7M pic.twitter.com/wh3gq4Fzr6 — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

Mbappé impossible à remplacer ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, on pouvait craindre le pire pour le PSG. Encore plus quand à la fin du dernier mercato estival, aucune star n’avait finalement été recrutée par le club de la capitale pour tenter de pallier la perte du capitaine de l’équipe de France. Pendant 7 saisons, le PSG a profité du talent de Mbappé et surtout de ses buts. A chaque exercice, le joueur aujourd’hui âgé de 26 ans affolait les statistiques et les compteurs, dépassant généralement les 40 buts par saison. Forcément, remplacer une star de cet acabit n’est pas simple. Et même impossible ?

Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, le nouveau visage du PSG !

Mais le PSG doit donc désormais faire sans Kylian Mbappé et Luis Enrique peut compter sur certaines individualités pour oublier le désormais joueur du Real Madrid. Le club de la capitale peut ainsi s’appuyer sur Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, en grande forme depuis le début de la saison. Et désormais, pour tenter de faire oublier Mbappé, le PSG a aussi un certain Khvicha Kvaratskhelia, recruté pour 70M€ cet hiver en provenance de Naples. Des individualités à la hauteur pour remplacer le Français ? A moins que cela ne soit le collectif la nouvelle force du PSG de Luis Enrique ?

Alors, est-il fou de dire que le PSG est meilleur sans Kylian Mbappé ?