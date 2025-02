Soirée sensationnelle au PSG, les signatures qui enflamment le boss !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, en marge de la rencontre face à l’AS Monaco, le PSG a officialisé les prolongations de Luis Enrique, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, Ibrahim Mbaye, Yoram Zague, et de Naoufel El Hannach. Après cette soirée de folie au Parc des Princes, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est dit très heureux d’avoir (enfin) pu officialiser ces heureuses nouvelles.

Une soirée de gala pour le PSG. Le leader parisien accueillait l’AS Monaco ce vendredi soir et en marge de cette 21ème journée de Ligue 1 au Parc des Princes, plusieurs joueurs ont été mis à l’honneur. Achraf Hakimi, Vitinha, et Nuno Mendes se sont engagés jusqu’en juin 2029, tandis que les jeunes Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach ont signé jusqu’en 2027, tout comme Luis Enrique, acclamé par le Parc des Princes au moment de monter sur l’estrade. Le PSG a également officialisé la prolongation de Yoram Zague jusqu’en juin 2028.

Nasser Al-Khelaïfi très heureux après les nombreuses prolongations au PSG

Sur le site officiel du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est félicité de ces officialisations. « Nous sommes ravis d'annoncer la prolongation de notre entraîneur Luis Enrique et de six joueurs fantastiques qui continuent à construire leur avenir au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et Yoram Zague contribuent tous énormément à notre Club. Nous sommes également très fiers que notre Académie ait produit les brillants jeunes joueurs Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach qui passent professionnels », a confié le dirigeant qatarien.

« Je suis particulièrement reconnaissant à notre entraîneur, Luis Enrique »

« Ces annonces sont de nouveaux exemples des fondations solides et à long terme que nous avons établies au Paris Saint-Germain - basées sur le développement des meilleurs talents, qui croient au projet, qui se battent pour le maillot, et qui placent le collectif au-dessus de tout. Je suis particulièrement reconnaissant à notre entraîneur, Luis Enrique, qui a fait progresser le Club et l'a fait évoluer sur le plan culturel en si peu de temps. Nous pouvons être très enthousiastes pour l'avenir du Paris Saint-Germain », conclut avec optimisme le président parisien.