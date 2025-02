Luis Enrique - Dembélé : Il balance tout sur le clash au PSG !

La rédaction

Après une première partie d'aventure parisienne compliquée, Ousmane Dembélé semble avoir retrouvé son niveau. Cependant, cette méforme aura laissé des traces, puisque Daniel Riolo révèle qu'un clash aurait eu lieu entre l'ancien Rennais et le coach du PSG, Luis Enrique. Des frictions qui semblent désormais appartenir au passé, puisque le coach espagnol a fait l'éloge de son joueur en conférence de presse ce jeudi.

Ousmane Dembélé (27 ans) affiche une forme olympienne depuis quelques mois. L'attaquant du PSG est meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations et 5 passes décisives, et suscite les félicitations de son coach. « Ce qu'on cherche avec Ousmane, c'est qu'il continue à être un joueur important pour l'équipe. Qu'il soit toujours un joueur déterminant, avec des passes décisives et des efforts défensifs, comme il le fait déjà. » déclare Luis Enrique, en conférence de presse.

Hakimi incertain pour le choc contre Monaco ? Luis Enrique lève le voile sur un mystère qui inquiète le PSG 🤔

➡️ https://t.co/ydZEh74HRs pic.twitter.com/n9FqV2ibGJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

Un clash au PSG

Ces propos du coach espagnol font écho à ceux rapportés par Daniel Riolo. Le journaliste de RMC a révélé ce jeudi, dans l'After Foot, qu'un clash avait eu lieu, en début de saison, entre Ousmane Dembélé et son entraîneur, Luis Enrique : « Quand Luis Enrique lui a reproché ses occasions ratées, Dembélé lui a dit : "Au début de la saison, tu m'as dit que c'était moi qui deviendrais le leader, tu ne peux pas me reprocher aujourd'hui de trop tenter." »

« Il y avait eu un problème avec les pénos »

« Et surtout, il y avait eu un problème avec les pénos : "Quoi ? Tu dis que c'est moi le patron et c'est Vitinha qui tire les pénos ?" Il y avait eu des frictions au début de la saison, qui ont visiblement été résolues. » rapporte Daniel Riolo. Le début de saison conflictuel entre les deux hommes semble maintenant bien loin, tant l'attaquant du PSG marche sur l'eau depuis quelques mois.