Mbappé - Neymar : Le PSG lâche une grosse confidence !

Le PSG a connu, pendant cinq ans, une paire Kylian Mbappé/Neymar. Un duo étincelant sur le papier, mais pas assez cohérent dans les faits, selon Daniel Riolo. Le chroniqueur est revenu sur les choix du PSG et de Luis Campos dans la construction de l'effectif parisien, au micro de l'After Foot sur RMC.

Le PSG a réalisé un mercato historique en 2017/2018. Le club parisien avait, à l'époque, recruté Neymar pour 222 M€ et un certain Kylian Mbappé, en provenance de Monaco. Les deux joueurs se sont côtoyés pendant pratiquement tout leur passage dans la capitale, Neymar étant parti au bout de cinq ans et Mbappé l'année d'après.

Mais cette association, spectaculaire sur le papier, en a déçu plus d'un. C'est le cas de Daniel Riolo, qui a critiqué les choix de Luis Campos dans l'After Foot : « L'erreur historique du PSG a été d'avoir Mbappé et Neymar ensemble, parce qu'en gros, ils sont censés occuper la même place, et ça, même Luis Campos l'avait reconnu. Ils ont construit une équipe bancale et ils ont fait avec pendant des années. »

Le chroniqueur a continué en expliquant la mauvaise construction de cette équipe : « Ils sont allés en finale de Ligue des champions dans une formule un peu particulière, avec en plus l'un ou l'autre qui était un peu blessé, et les autres qui couraient comme des malades. Mais ce n'était pas une équipe cohérente. »