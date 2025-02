Hakimi : Le mystère inquiétant au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent à l'entraînement alors qu'il était entré en jeu contre Le Mans en Coupe de France, Achraf Hakimi est incertain pour le choc contre l'AS Monaco. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué le cas de son latéral droit en se montrant assez dubitatif sur le sujet.

A la veille du choc contre l'AS Monaco en Ligue 1, le doute persiste du côté du PSG sur la présence d'Achraf Hakimi. Et pour cause, l'international marocain était absent à l'entraînement jeudi. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique ne s'est pas montré particulièrement inquiet, mais il n'a pas non plus d'explication.

Luis Enrique laisse planer le doute pour Hakimi

« Il n’est pas dans le point médical, ce n’est donc pas grave, mais vous savez qu’en ce moment il fait assez froid et ce qu’il a est typique de cette période. Mais je ne sais pas, on verra comment se sent Hakimi demain matin. Mayulu n’a pas pu s’entraîner non plus aujourd’hui. Mais ils ne sont pas forfaits. Nous verrons demain », a-t-il expliqué en conférence de presse.

«Je ne sais pas»

Une sortie d'autant plus mystérieuse qu'avant d'affronter Espaly au tour précédent en Coupe de France, Luis Enrique avait déjà tenu un discours similaire sur Achraf Hakimi : « Pour être honnête, je ne sais pas si je peux vous en parler, mais ce n'est rien de grave en tout cas. Nous ne voulions pas prendre de risques. Ce n’est pas vraiment médical parce qu'il n'est pas blessé. Mais lors de la dernière session d'entraînement, il a connu une situation étrange, un peu douteuse, et comme Hakimi a déjà eu beaucoup de temps de jeu, nous avons préféré le mettre au repos. »