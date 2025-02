Mbappé quitte le PSG : La nouvelle réaction inattendue de Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid n'a pas ébranlé la confiance de Luis Enrique. L'entraîneur du PSG a misé sur une approche collective pour pallier cette perte importante, voyant ses joueurs relever le défi avec brio. En conférence de presse, l’Espagnol s’est félicité des progrès de son équipe, saluant sa maturité et sa capacité d'adaptation.

L’été dernier, le PSG a connu une perte importante en voyant Kylian Mbappé s’engager libre en faveur du Real Madrid. L'international français, arrivé à l’été 2017, s’était imposé comme l'arme principale du club de la capitale en attaque, totalisant 256 réalisations en 308 matches disputés. Pas de quoi inquiéter Luis Enrique à l’époque, souhaitant voir ses attaquants se répartir le nombre de buts inscrits par Mbappé.

Riolo sidéré par le mercato du PSG ! Des départs inattendus et une stratégie audacieuse en vue… 💥 https://t.co/jg5SyKt1lB — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 6, 2025

« Il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40. »

« Mon avis c’est qu’on peut y arriver. C’est mon objectif, déclarait en août dernier l’entraîneur du PSG. Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40. » Jusqu’à présent, Ousmane Dembélé est le meilleur buteur de la saison au PSG avec 19 buts toutes compétitions confondues, suivi de Bradley Barcola (15), Gonçalo Ramos (8), Kang-In Lee (6) et Désiré Doué (4). Un bilan qui convainc déjà Luis Enrique.

« Les joueurs ont pris ça comme un défi »

« J'ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu'on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense, les chiffres sont là pour le dire, a répondu Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi. Les joueurs ont pris ça comme un défi. Bien sûr qu'on aurait voulu garder Kylian, parce que tout le monde aimait Kyky, mais l'équipe répond très positivement, à un niveau spectaculaire. Je vous avais dit que plutôt qu'avoir un joueur qui marque 40 buts, je voulais des joueurs qui marquent tous beaucoup. C'est notre objectif, continuer à nous améliorer. Face à une situation qu'on ne souhaitait pas mais qui s'est passée, la maturité de l'équipe est très bonne. »