PSG : Surprise, un renfort XXL est annoncé !

Amadou Diawara

Deux ans après sa rupture du tendon d'Achille, Presnel Kimpembe a reporté le maillot du PSG ce mardi soir. En effet, le vice-capitaine parisien est entré en jeu contre Le Mans en huitième de finale de la Coupe de France. Et à en croire Blaise Matuidi, Presnel Kimpembe va finir par retrouver la pleine possession de ses moyens.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille en février 2023, Presnel Kimpembe a fait son grand retour deux années plus tard. En effet, le numéro 3 du PSG est entré en jeu à la 81ème minute de jeu lors du 8ème de finale de la Coupe de France contre Le Mans.

«Il va retrouver son meilleur niveau»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Blaise Matuidi s'est prononcé sur la reprise de Presnel Kimpembe. D'après l'ancien milieu de terrain du PSG, le défenseur central de 29 ans retrouvera tôt ou tard son meilleur niveau, et ce, même si beaucoup pensent le contraire. « Je suis plus qu’heureux qu’il soit de retour. C’est génial de revenir à la compétition avec le club qui lui tient tant à cœur. C’est quelqu’un qui met beaucoup de cœur. Il a de grandes qualités. Quand on est absent longuement, il y a toujours de la frustration. Mais il a un fort caractère, au-dessus de la moyenne. On peut parler de mental d’acier. C’est un leader. Il va prouver qu’il est encore capable d’aider l’équipe et d’être performant », a déclaré Blaise Matuidi, avant d'en rajouter une couche.

«La Force Presko va revenir»

« Je suis certain que le PSG aura besoin de la grinta qu’il peut dégager quand il est en pleine forme. C’est super important de se reposer sur des joueurs comme lui, issus de la formation. J’ai confiance. Il va retrouver son meilleur niveau et l’équipe en a besoin. C’est un super élément en plus. La Force Presko va revenir, j’en suis persuadé », a conclu Blaise Matuidi, jeune retraité de 37 ans.