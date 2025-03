PSG : Stéphane Guy «anti-Qatar», la grosse accusation de Pierre Ménès !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions a provoqué un clash entre Stéphane Guy et Johan Micoud sur le plateau de L’Équipe du Soir mardi. Le journaliste accusait son interlocuteur d’expliquer la victoire de Paris contre Liverpool par le départ de Kylian Mbappé. Pierre Ménès quant à lui a accusé son ancien collègue d’être anti-Qatar.

Au moment d’analyser la victoire du PSG sur la pelouse de Liverpool mardi, Johan Micoud a mis en avant le départ de Kylian Mbappé. « Mbappé n’est pas là et tous les problèmes qu’il y a eu la saison dernière au PSG, venaient souvent de lui », a-t-il déclaré sur le plateau de L’Equipe du Soir, ce qui a provoqué un débat houleux avec Stéphane Guy.

Échange très animé entre Stéphane Guy et Johan Micoud

Le journaliste a accusé Johan Micoud d’avoir « deux têtes de turc, ce sont Deschamps et Mbappé » et d’expliquer la victoire du PSG à Anfield par le départ de l'attaquant du Real Madrid. Un débat évoqué par Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot.

« Il est anti-Qatar du plus profond de son âme »

« Je ne regarde jamais L’Equipe du Soir et le peu d’extraits que je vois sur X me confirment dans mon opinion de ne jamais regarder cette émission. Stéphane Guy on le connaît, il est anti-Qatar du plus profond de son âme. Il a le mérite d’être cohérent avec ses opinions donc il ne pouvait être que dégoûté », a déclaré Pierre Ménès à propos de Stéphane Guy.