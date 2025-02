Transferts - PSG : Riolo réclame un phénomène de Premier League !

Amadou Diawara

Etincelant depuis le début de la saison, Alexander Isak fait le plus grand bonheur de Newcastle. Ce qui donne des idées à Daniel Riolo. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, le journaliste français a conseillé au PSG de se jeter sur l'attaquant suédois de 25 ans.

Alors que Randal Kolo Muani a signé à la Juventus, le PSG s'est offert les services de Khvicha Kvaratskhelia. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, le club de la capitale aurait dû recruter un autre attaquant lors du dernier mercato hivernal : Alexander Isak.

Une recrue inattendue pourrait bouleverser le paysage du foot européen.

Riolo veut voir Isak au PSG

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a milité pour que le PSG mette le paquet sur Alexander Isak, qui flambe du côté de Newcastle ces derniers mois. En effet, le buteur suédois de 25 ans a inscrit 17 réalisations et délivré 5 passes décisives en Premier League depuis le début de la saison 2024-2025.

«Le PSG pourrait très bien faire all-in»

« A la place du PSG, tu ne fais pas all-in sur Alexander Isak ? Le PSG pourrait très bien faire all-in. Est-ce qu'on peut échanger Ramos et Kolo Muani contre Isak ? On peut faire un package comme ça ? Tu mets Asensio aussi dans le package. Et allez, je te le mets Kang-In Lee aussi », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.