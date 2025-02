Un champion du monde signe au PSG, la surprise est totale !

Pierrick Levallet

Après presque deux ans d’absence, Presnel Kimpembe a enfin pu faire son retour avec le PSG. Pendant sa convalescence, le club de la capitale lui a toutefois offert une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026. Ce nouveau contrat a d’ailleurs été accueilli avec surprise, puisque personne ne s’attendait à un tel geste des Rouge-et-Bleu.

Le calvaire est terminé pour Presnel Kimpembe. Le défenseur de 29 ans pu disputer son premier match avec le PSG ce mardi soir, après presque deux ans d’absence. Luis Enrique lui a donné 10 minutes contre Le Mans (0-2). Pendant sa convalescence, le club de la capitale lui a d’ailleurs fait un joli cadeau.

Le PSG a tendu la main à Kimpembe...

Le PSG a en effet offert une prolongation jusqu’en 2026 à Presnel Kimpembe quelques jours avant sa deuxième opération du tendon d’Achille comme le rapporte Le Parisien. Ce nouveau contrat aurait été accueilli avec une grande surprise. « Le PSG a été très respectueux à son égard à ce moment-là. Ce genre de gestes ne se fait nulle part ailleurs » a d’ailleurs confié un proche du dossier au média francilien.

... qui se tient à la disposition de Luis Enrique

Désormais de retour, Presnel Kimpembe sait qu’il va lui falloir du temps avant de retrouver sa place au PSG. Pas encore vraiment en condition, le défenseur de 29 ans ne devrait pas prétendre à des minutes contre l'AS Monaco en Ligue 1 ou Brest en Ligue des champions. Il va très certainement devoir attendre le quart de finale de Coupe de France le 26 février prochain pour espérer rejouer, si l'adversaire le permet. « Je prendrai ce que le coach va me donner. C’est lui le chef, lui qui décide. Quand il me donnera l’opportunité d’aider l’équipe, ce sera à moi de répondre présent » a-t-il assuré après la victoire contre Le Mans ce mardi soir, après avoir profité de son retour.