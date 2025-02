Mercato : Le nouveau Nasri à l’OM, il confirme en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mercredi, l’OM présentait sa dernière recrue du mercato hivernal, Ismaël Bennacer, arrivé en prêt avec option d’achat en provenance de l’AC Milan. Ce dernier a choisi de porter le numéro 22, qui appartenait auparavant Samir Nasri lorsqu’il évoluait à Marseille. L’international algérien a confirmé que l’ancien milieu offensif n’était pas totalement étranger à ce choix.

Après Luiz Felipe (27 ans), Amine Gouiri (24 ans) et Amar Dedic (22 ans), l’OM a conclu son mercato hivernal par le joli coup Ismaël Bennacer. Déjà intéressé l’été dernier, l’Olympique de Marseille a fini par s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 27 ans cet hiver, prêté avec option d’achat par l’AC Milan. Présenté ce mercredi en conférence de presse, l’international algérien (50 sélections) a ensuite participé à un questions/réponses organisé par le club sur Twitch.

« C’était aussi un de mes joueurs préférés »

Ismaël Bennacer a notamment été interrogé sur son choix de numéro, le 22. Un numéro qui rappelle de bons souvenirs aux supporters marseillais, puisque c’était celui que portait Samir Nasri. « Samir c’est quelqu’un que je connais personnellement. C’est un joueur qui était top, top, top. Et je l’ai beaucoup aimé à l’OM. J’ai regardé des matchs et c’était aussi un de mes joueurs préférés. Ça veut dire que… », a répondu le nouveau joueur de l’OM.

« J’espère lui faire un petit peu honneur en portant son numéro »

« J’espère lui faire un petit peu honneur en portant son numéro. C’est un numéro que j’aime bien aussi, mon père aime bien ce numéro et il m’a direct dit de prendre le 22 si je pouvais. C’est un numéro que j’ai aussi en équipe nationale et j’aime beaucoup ce numéro », a ajouté Ismaël Bennacer, avant de conclure : « En plus de ça, c’était le numéro de Nasri donc, du coup, c’est quelque chose d’important. »