Mercato : L’OM dévoile sa prochaine star, c’est une surprise !

Adrien Rabiot, Mason Greenwood et… bientôt Paul Pogba ? A l’OM, le projet sportif mis en place par le président Pablo Longoria et Medhi Benatia prend de plus en plus d’ampleur. Si bien que le directeur du football du club marseillais a fait le teasing de l’éventuelle venue de Pogba à la prochaine intersaison.

Medhi Benatia a une fois de plus pu répondre aux demandes de Roberto De Zerbi et aux besoins de l’effectif marseillais cet hiver. En travaillant de concert avec son président Pablo Longoria, le directeur du football de l’OM a accueilli pas moins de quatre recrues dont Ismaël Bennacer lors des dernières heures du mercato hivernal au cours duquel Elye Wahi et Lilian Brassier ont notamment pris la porte.

«J'espère qu'il y aura des plus grands joueurs que moi qui viendront»

En conférence de presse de présentation mercredi, Ismaël Bennacer partageait aux journalistes présents dans la salle un souhait fort pour le futur de l’OM. « J'espère qu'il y aura des plus grands joueurs que moi qui viendront, je ne suis pas un grand joueur. Il y a une très belle équipe et on est focus avec les joueurs qu'on a ».

«On serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine»

Et après avoir justifié en interview avec L’Équipe la raison de la venue avortée de Paul Pogba cet hiver, lui qui est en phase de retour après sa suspension de 18 mois pour dopage, Medhi Benatia n’a certainement pas fermé la porte à un retour de flamme pour le mercato estival. « On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente. »