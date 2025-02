Paul Pogba : Des discussions sont révélées à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arrivée de Paul Pogba était espérée par l'ensemble des supporters marseillais durant le mois de janvier. Malheureusement pour eux, Pablo Longoria a fait comprendre sur RMC qu'il n'a jamais été question d'une venue du champion du monde 2018 à l'OM. Sur X, Mohamed Toubache-Ter a confirmé la tendance dans ce dossier.

Avec quatre arrivées cet hiver (Luiz Felipe, Amine Gouiri, Amar Dedic, Ismaël Bennacer), l’OM a réussi son mercato. Mais une absence a été notée, celle de Paul Pogba. De retour de suspension, le milieu de terrain français était espéré à l’OM, mais Pablo Longoria a très vite douché les espoirs des supporters. « Écoutez, moi quand je parle de Paul (Pogba), je parle toujours de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et j’ai un énorme respect pour lui. En même temps, tu dois tenir compte des équilibres à l’intérieur de ton groupe et d’une dynamique sportive. Je n’étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive » a confié le président de l’OM au cours d’un entretien accordé à l’After Foot.

Pogba n'ira pas à l'OM !

Au cours d’un Space diffusé sur X, Mohamed Toubache-Ter a rebondi sur les déclarations de Pablo Longoria et a confirmé qu’il n’existait aucune discussion dans ce dossier Pogba. « J’avais dis de la manière la plus claire en octobre qu’il n'y avait aucun contact, aucune discussion. Concernant l’OM, Longoria a confirmé qu’il n’a jamais été question et je sais qu’en interne des gens ont dit qu’il n’a jamais été question » a-t-il confié.

Pogba a trouvé du soutien à l'OM

Mais Pogba ne s’est pas totalement coupé de l’OM. Au cours de sa suspension pour dopage, le milieu de terrain a pu compter sur le soutien de certains de ses amis présents à Marseille. « Juste quand il avait des soucis avec le taff, il a eu des discussions avec ses potes de l’OM, mais c’est tout » a lâché Toubache-Ter. Reste à savoir vers qui se portera le choix du champion du monde 2018.