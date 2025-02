Pogba discute avec «ses amis de l'OM», voilà le contenu

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal a refermé ses portes et Paul Pogba est aujourd'hui toujours un joueur libre. Certains avaient pourtant annoncé une signature de l'international français du côté de l'OM. Cela n'est pas arrivé. Mohamed Toubache-Ter avait d'ailleurs été clair sur ces contacts entre le club phocéen et Pogba et voilà qu'il en a rajouté une couche à ce propos.

Au cours des dernières semaines, on a énormément parlé de Paul Pogba à l'OM. Journaliste ivoirien, Malick Traoré avait même assuré en octobre : « L’OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de Janvier ». Mohamed Toubache-Ter s'était alors empressé de démentir, niant tout échange entre Pogba et l'OM.

Ça discute entre l'OM et Pogba ?

Par la suite, Mohamed Toubache-Ter avait apporté d'autres réponses concernant l'OM et Paul Pogba. Il avait expliqué : « Il n'y a absolument aucune discussion entre le board marseillais et le joueur. Ce qui s'est passé, de ce que je sais, non pas le président mais Mehdi Benatia et Paul Pogba se connaissent très bien. Il y a eu des échanges sur la levée de la suspension de Paul Pogba ».

« La seule discussion... »

A l'occasion d'un Space sur X, Mohamed Toubache-Ter est revenu sur cet épisode des discussions entre l'OM et Paul Pogba. Que s'est-il alors passé ? Quid de ces échanges ? « J'avais dit de la manière la plus claire qu'en octobre aucun contact, aucune discussion. La seule discussion c'est quand il a vécu ses soucis avec le TAS il y a eu des discussions avec ses amis de l'OM, mais absolument rien de plus », a-t-il fait savoir.