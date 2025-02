Rayan Cherki : Un gros chèque grâce au mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet hiver, Rayan Cherki a de nouveau suscité l'intérêt du Borussia Dortmund avec une offre de 22,5 millions d'euros, rejetée par le club. Bien que présenté initialement comme fidèle à l'OL par Daniel Riolo, le joueur de 21 ans aurait, selon le journaliste, exprimé son désir de départ tout en ayant agi pour récupérer un joli chèque.

Resté à l’OL l’été dernier après avoir vu son nom associé au PSG ou au Borussia Dortmund, Rayan Cherki a encore fait parler de lui en janvier. Le club de la Ruhr est revenu à la charge avec une offre de 22,5M€, refusée par John Textor qui souhaite obtenir davantage dans les prochains mois. De son côté, le joueur de 21 ans aurait adressé à ses dirigeants un message formel, rédigé par ses avocats, afin de partir. Une information qui n’allait pas dans le sens des premières révélations de Daniel Riolo, présentant en début de semaine Rayan Cherki comme un « amoureux du club » qui ne souhaitait pas partir. Sa version a bien changé depuis.

« C'est une totale histoire de pognon »

« On a essayé de me raconter des histoires. Donc j'étais un peu vexé. Mais ça m'apprendra de croire qu'il y a encore un affect dans le foot et qu'on peut encore croire aux belles histoires. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir de l'expérience et de savoir que c'est toujours autour du pognon qu'il faut trouver les explications. Et là, c'est une totale histoire de pognon, et pas du tout une envie de rester au club. Franchement, si je redis un truc comme ça un jour, tapez-moi dessus parce que je m'en veux d'avoir dit que c'était un amoureux du club. Cette phrase n'existe pas dans le football. Je suis assez en colère de m'être fait rouler dans la farine avec cette histoire. Je ne sais même pas comment on peut croire à une connerie pareille », regrettait Daniel Riolo mercredi soir sur RMC.

« Il avait intérêt à refuser l'offre alors qu'il a quand même fait la lettre pour dire qu'il partait »

Le journaliste révèle qu’en restant à l’OL, Rayan Cherki va mettre la main sur un joli chèque : « Il voulait partir, mais c'est tellement plus vicieux. En fait, il y avait cette offre à 22,5M€ avec une clause supplémentaire : Si Cherki refuse l'offre, il a une clause de compensation, et il prend 2,5M€. Ce qui est quand même incroyable. En fait, il avait intérêt à refuser l'offre alors qu'il a quand même fait la lettre pour dire qu'il partait. Il a dit : "je veux partir, vous refusez l'offre, alors je prends 2,5M€". »