Mercato : L’OM prend sa revanche, c’est la folie à Marseille !

Fidèle à ses habitudes, le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia n’a pas chômé pendant la période de transferts. Il n’y a qu’à s’attarder sur le bilan du président et de son directeur du football à l’OM avec quatre recrues enregistrées cet hiver. Ismaël Bennacer fait partie des heureux élus et force est de constater que cette collaboration fait jubiler les deux parties.

C’était l’ultime recrue hivernale de l’Olympique de Marseille. Un renfort que l’OM espérait déjà boucler dans les dernières heures de la session estivale des transferts, mais qui n’avait pas pu se matérialiser en raison d’un manque de temps afin de convaincre l’AC Milan de lui céder Ismaël Bennacer. Il était d’ailleurs question d’une signature d’Adrien Rabiot au club rossonero afin de faciliter la venue de l’international algérien à l’OM en parallèle. Il n’en a rien été.

«Très heureux et très fier de vous rejoindre, très hâte de vous voir au stade»

Pire, Adrien Rabiot a été la recrue surprise de l’OM, de par son passif au PSG, à la mi-septembre. Et quatre mois plus tard, Ismaël Bennacer l’a finalement rejoint à la Commanderie grâce à un prêt payant d’1M€ jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat fixée à 12M€ + 3M€ de bonus. Comme avec la sélection algérienne, le milieu de terrain défendra les couleurs de l’Olympique de Marseille avec le numéro 22 floqué dans le dos. Une fierté pour l’enfant du pays, natif d’Arles. « Salut la Team OM, c’est Ismaël Bennacer, très heureux et très fier de vous rejoindre, très hâte de vous voir au stade. Allez l’OM ». a confié Bennacer en face cam aux médias de l’OM mardi soir.

«L'OM est heureux d’annoncer la signature d'Ismaël Bennacer»

L’OM est donc parvenu à ses fins après un échec essuyé l’été dernier avec Ismaël Bennacer. Et à l’instar du joueur qui n’a pas dissimulé sa joie et sa fierté de représenter le club phocéen, l’Olympique de Marseille a également partagé sa satisfaction concernant cette collaboration avec l’international algérien par le biais du communiqué publié au sujet de la venue de Bennacer en cette première partie de semaine. « L'OM est heureux d’annoncer la signature d'Ismaël Bennacer ». Reste à savoir comment s’intégrera l’ancien joueur d’Arsenal au groupe géré par Roberto De Zerbi.