70M€ : Le PSG boucle le transfert de l'hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver a pris fin lundi soir à 23h et le PSG aura réussi à se renforcer en lâchant 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia qui a débarqué en provenance de Naples. Un énorme coup, six mois après avoir vu le club italien réclamer plus de 120M€. Mais est-ce le plus joli coup du mois de janvier en Ligue 1 ?

Depuis lundi soir, le mercato d'hiver est officiellement terminé. Et alors qu'il s'agit généralement d'un marché d'appoint, cette année, les clubs de Ligue 1 n'ont pas chômé pour se renforcer. Le mercato a effectivement été très agité, et comme souvent, le plus gros transfert est à mettre à l'actif du PSG qui a lâché 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Un énorme coup, mais est-ce la plus grosse affaire de l'hiver ?

Des transferts déjà scellés pour l'été au PSG ? 😲 Randal Kolo Muani en tête d'affiche, les rumeurs s'agitent ! https://t.co/OSQIdxHKSn — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 4, 2025

Kvaratskhelia le coup de l'hiver ?

Six mois après avoir échoué à la recruter, le PSG boucle finalement son transfert pour une somme quasiment deux fois inférieure à celle réclamée par Naples l'été. Un très joli coup donc, mais l'OM n'est pas en reste avec notamment l'arrivée de dernière d'Ismaël Bennacer, une piste révélée en exclusivité par le10sport.com. Quelques jours auparavant, le club phocéen avait également bouclé le transfert d'Amine Gouiri pour environ 22M€, bonus compris, en provenance du Stade Rennais.

Rennes met le feu au mercato

Le Stade Rennais justement a totalement dynamité le mercato d'hiver avec pas moins de 19 mouvements au total, changeant même une nouvelle fois d'entraîneur en se séparant de Jorge Sampaoli, seulement trois mois après son arrivée, remplacé par Habib Beye. Parmi les nombreuses recrues, deux d'entre elles sont particulièrement à noter à savoir les deux anciens lensois, Seko Fofana et Brice Samba.