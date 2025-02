Cristiano Ronaldo au FC Barcelone, l’incroyable révélation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cristiano Ronaldo aurait pu revêtir le maillot du FC Barcelone avant de devenir une légende du Real Madrid. Dans un entretien accordé à la télévision espagnole, le quintuple Ballon d'Or révèle une tentative de transfert du club catalan avant sa signature à Manchester United, qui aurait pu le voir évoluer aux côtés de Lionel Messi.

C’est au Real Madrid que Cristiano Ronaldo a écrit les plus belles pages de sa carrière. Arrivé à l’été 2009 en provenance de Manchester United, le Portugais a inscrit 450 buts et délivré 131 passes décisives, remportant notamment à quatre reprises la Ligue des champions. Mais la carrière du quintuple Ballon d’Or aurait pu être radicalement différente si l’offensive du FC Barcelone quelques années auparavant avait porté ses fruits.

« J'ai rencontré quelqu'un du FC Barcelone »

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le même effectif ? Le FC Barcelone n’est pas passé loin. « J'aurais pu jouer pour Barcelone, révèle le Portugais dans un entretien accordé à l’émission El Chiringuito. J'ai rencontré quelqu'un du club et ils voulaient me signer, mais ça ne s'est pas fait. Ils voulaient me signer et me faire venir l'année suivante, mais c’est Manchester qui m'a signé à l’époque » L’attaquant avait quitté le Sporting à l’été 2003 pour rejoindre les Red Devils.

« J’aimais jouer et marquer des buts au Camp Nou »

Cela n’a pas empêché Cristiano Ronaldo de jouer au Camp Nou, mais avec le maillot du Real Madrid sur le dos : « J’aimais jouer et marquer des buts là-bas. C'était un stade où j'arrivais, on me sifflait, il y avait une aura différente. Je me moquais des insultes, je pensais juste à marquer pour faire taire ces gens. J'aimais plus marquer des buts au Camp Nou qu'au Bernabéu. » Par conséquent, la star portugaise aurait pu porter le maillot du grand rival madrilène, ce qui aurait à coup sûr bouleverser l'histoire du football.