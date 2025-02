Mercato - OM : Le coup de fil qui a tout changé pour son transfert !

Thomas Bourseau

Dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a fait un double recrutement à l’étranger avec Ismaël Bennacer (AC Milan) ainsi qu’Amar Dedic (RB Salzbourg). En ce qui concerne l’international bosnien, Miralem Pjanic est l’instigateur de sa signature grâce à sa proximité avec Medhi Benatia, le directeur du football.

Dimanche, l’OM et le RB Salzbourg ont trouvé un accord pour le prêt payant d’Amar Dedic (22 ans) d’1,5M€ liant le Bosnien au club marseillais jusqu’à la fin de la saison. Dedic pourrait d’ailleurs devenir de manière définitive un joueur de l’Olympique de Marseille si Roberto De Zerbi le faisait participer à la moitié des matchs de l’équipe phocéenne d’ici à ce que le rideau tombe sur la saison. Alors, le pensionnaire de Ligue 1 devrait débourser 10M€ de plus.

«Benatia a parlé de moi avec Pjanic. Je suis heureux d'avoir pu signer ici»

Le terrain d’entente entre les parties aurait été facilité par un certain Miralem Pjanic, ancien coéquipier de Medhi Benatia à la Roma et à la Juventus comme le journaliste Emir Delic le confiait en fin de semaine dernière. Agent d’Amar Dedic, Pjanic est à l’origine de la venue de l’international bosnien. Lors de sa conférence de presse de présentation, Dedic n’a pas nié cette discussion entre son représentant et le directeur du football de l’OM. « Je suis reconnaissant envers M. Benatia pour la confiance. Je remercie aussi le président (Longoria). Benatia a parlé de moi avec Pjanic. Je suis heureux d'avoir pu signer ici ».

«La ville aussi est spéciale, elle vibre pour le football»

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Amar Dedic n’a au passage en aucun cas dissimulé son admiration pour l’OM et l’atmosphère régnant autour du club à Marseille. « Je savais ce que c'était l'OM. Tout le monde connaît son histoire, les supporters, le club. C'est vraiment quelque chose de particulier. La ville aussi est spéciale, elle vibre pour le football ».