Mercato : L'OM tout proche de signer un buteur étranger !

Axel Cornic

Avec le départ d’Elye Wahi, l’Olympique de Marseille était à la recherche d’un nouvel attaquant et des nombreuses pistes ont été évoquées tout au long du mercato hivernal. C’est finalement Amine Gouiri qui est arrivé en provenance du Stade Rennais, mais les dirigeants marseillais semblaient surtout suivre Giacomo Raspadori, international italien du Napoli.

Les dernières semaines ont été riches en rebondissements pour l’OM, qui a réglé quelques petits problèmes après les premiers six mois de Roberto De Zerbi sur le banc. Ainsi, arrivé il y a seulement quelques mois, Elye Wahi a fait ses valises pour rejoindre l’Allemagne et Francfort, laissant donc un énorme trou dans l’attaque marseillaise.

Un nouvel attaquant qui va révolutionner l'OM ? Bilal Nadir nous révèle tout après la victoire contre l'OL ! 🚀

➡️ https://t.co/YFBJ6BrWSe pic.twitter.com/G8Ln1SZFre — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 4, 2025

« Raspadori a été très proche de l’Olympique de Marseille »

C’est Amine Gouiri qui est venu combler ce trou, mais au lendemain du dernier jour du mercato, en Italie on assure que l’OM est passé à côté d’un autre coup. Il s’agit de Giacomo Raspadori, un nom qui a souvent été lié au club marseillais tout au long du mercato hivernal et que De Zerbi connaît très bien. « Il a été très proche de la Juventus, mais surtout de l’Olympique de Marseille » a révélé Tullio Tinti, l’agent de l’attaquant du Napoli, lors d’un entretien accordé à Sky Sport Italia.

« Nous avons essayé de lui donner une lueur d'espoir, mais... »

Le Champion d’Europe 2021, qui ne joue que très peu depuis le début de la saison sous les ordres d’Antonio Conte, est finalement resté au Napoli… ce qui ne semble pas totalement satisfaire son agent ! « Raspadori aimerait clairement jouer un peu plus, mais Conte a toujours été clair avec lui » a confié Tinti. « Nous avons essayé de lui donner une lueur d'espoir et nous avons essayé jusqu'au bout, mais Naples est en tête du classement et de son point de vue, Raspadori est une alternative importante pour les deux milieux offensifs. Cependant, il est heureux et espère remporter un autre championnat avec Naples ».