«L’OM me voulait», il balance tout sur son mercato !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes en France, avec l’Olympique de Marseille qui a bouclé quelques coups de dernière minute. C’est le cas d’Ismaël Bennacer, arrivé en provenance de l’AC Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat, mais qui ne semblait pas vraiment être la grande priorité au milieu du terrain.

C’est terminé. Après un été très agité, l’OM s’est une nouvelle fois montré actif cet hiver, avec quatre nouvelles recrues qui ont débarqué. Quasiment une à chaque ligne, avec notamment Ismaël Bennacer, dont l’arrivée vous a été annoncé en exclusivité sur le10sport.com.

« Je remercie Marseille, mais j'ai décidé d'aller à la Fiorentina »

Pourtant, on apprend au lendemain de son arrivée qu’il n’était pas vraiment la priorité de l’OM au milieu, puisque Nicolo Fagioli assure avoir été courtisé bien avant lui. « Je remercie beaucoup Marseille car ils ont eu confiance en moi et m'ont cherché dès le début du mercato, mais j'ai décidé d'aller à la Fiorentina » a révélé l’international italien, au micro de SportItalia. « J'ai parlé avec M. Palladino (l’entraîneur de la Fiorentina) et avec le club et je suis très content de mon choix ».

« C'était une journée interminable, tout s'est décidé dans les dernières minutes »

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison sous les ordres de Thiago Motta, le milieu de terrain de 23 ans a en effet échappé à l’OM et a préféré signer à la Fiorentina, avec tout de même un message particulier pour son club formateur de la Juventus. « Je remercie tous les fans de la Juventus et l'environnement de la Juventus qui m'ont toujours soutenu dans les moments difficiles, je leur souhaite tout le meilleur pour le reste de la saison » a déclaré Nicolo Fagioli. « Je suis très heureux de cette nouvelle aventure : c'était une journée interminable, tout s'est décidé dans les dernières minutes ».