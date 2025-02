Mercato - Officiel : Un attaquant du PSG fait ses adieux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG ces dernières semaines alors qu'il n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Marco Asensio a finalement officialisé son départ lundi soir, dans les derniers instants du mercato hivernal. L'attaquant espagnol a été prêté sans option d'achat à Aston Villa, et a tenu à passer un message aux supporters du PSG.

Au même titre que Randal Kolo Muani et Milan Skriniar (qui ont respectivement été prêtés à la Juventus Turin et à Fenerbahçe), Marco Asensio n'entrait plus du tout dans les plans du PSG pour la deuxième partie de saison. L'attaquant espagnol de 29 ans, recruté libre en provenance du Real Madrid à l'été 2023, a donc trouvé une solution pour se relancer loin du PSG dans les dernières heures du mercato hivernal.

Marco Asensio rejoint Aston Villa en Angleterre dans le cadre d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Marco pour la suite de sa saison. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 3, 2025

Asensio quitte le PSG pour Aston Villa

Asensio s'est engagé avec le club anglais d'Aston Villa, sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Très peu utilisé par Luis Enrique cette saison au PSG (755 minutes toutes compétitions confondues), l'international espagnol va donc tenter de se relancer en Premier League.

« Je serai toujours l’un des vôtres »

Via une story diffusée sur son compte Instagram, Marco Asensio a tenu à faire ses adieux aux supporters du PSG : « Je serai toujours l’un des vôtres. Merci à tous. Allez PSG ! », a lâché l'ancien joueur du Real Madrid. Le message est passé...