Mercato : Un attaquant de l'OM effacé en trente minutes !

La rédaction

Arrivé récemment à l’OM, Amine Gouiri n’a pas traîné pour s’illustrer avec son nouveau club. L’ancien Lyonnais, rentré à l’heure de jeu, a délivré une passe décisive dans la victoire 3-2 de l’OM face à l’OL. Une bonne prestation qui fait déjà oublier Elye Wahi parti à Francfort, selon certains observateurs.

L’OM a trouvé son buteur pour remplacer Elye Wahi. L’ancien Lensois, parti à Francfort cet hiver, a laissé un vide à la pointe de l’attaque marseillaise, et les dirigeants olympiens lui ont rapidement trouvé un remplaçant : Amine Gouiri. L’ancien Rennais a fait ses premiers pas sous les couleurs de l’OM face à l’OL ce dimanche et s’est parfaitement illustré. Rentré à l’heure de jeu, l’international algérien a délivré une passe décisive à Mason Greenwood pour permettre à l’OM de recoller au score.

« Gouiri a fait beaucoup plus que Wahi »

Une prestation prometteuse qui a déjà fait oublier l’ancien buteur de l’OM, d’après Jérôme Rothen. Le consultant a expliqué les raisons du passage raté de Wahi à l’OM dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. « Tu as beau être le plus fort au monde, ce qui compte, c’est la personnalité des mecs. À Marseille, il faut une personnalité, un engagement différent de celui des autres clubs, et peut-être qu’il s’en est rendu compte avec Wahi », a-t-il déclaré avant de s’exprimer au sujet d’Amine Gouiri. « Gouiri, en l’espace d’une demi-heure, a fait beaucoup plus que Wahi en six mois. Son entrée est bonne, il est actif, il n’a pas eu peur. »

Un choix payant

Critiqué par Christophe Dugarry pour son choix de titulariser Mason Greenwood au poste d’avant-centre, Roberto De Zerbi a été défendu par Jérôme Rothen : « Il est là pour trois ans (Roberto De Zerbi, ndlr.). Le début de saison de l’OM était très bon, après, il y a eu une période de moins bien. Il a fallu reconstruire un peu cette équipe, il a changé tactiquement, il a relancé des joueurs auxquels on ne croyait plus, à l’image de Rongier, par exemple, parce qu’il n’existait pas au début : il était blessé, puis remplaçant du remplaçant. Il a trouvé une nouvelle position à Rabiot, plus haut sur le terrain. Je ne dis pas que c’est bien, mais je pense qu’il y a quelque chose qui dépasse n’importe quel entraîneur. »