«Beaucoup d’argent», la nouvelle recrue de l’OM sous pression !

Arnaud De Kanel

A peine arrivé et déjà décisif ! Recruté vendredi, Amine Gouiri a brillé pour sa première apparition sous le maillot de l'OM. Ovationné à son entrée, l'attaquant algérien peut compter sur le soutien de ses nouveaux supporters et échappe pour le moment à la fameuse pression marseillaise. Daniel Riolo rappelle malgré tout que les attentes sont grandes pour l'ancien rennais.

Recruté pour 22M€ en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri endosse la lourde responsabilité d'être l'avant-centre phare de l'OM. Elye Wahi vient d'échouer et la pression est d'autant plus grande pour l'Algérien, attendu au tournant par les supporters, mais aussi par les observateurs à l'image de Daniel Riolo.

«On va lui demander d'apporter ça toutes les semaines»

Dans l'After Foot, l'éditorialiste a mis en garde Amine Gouiri. « Amine Gouiri, il rentre avec la qualité qu'il a et il a la dalle. Maintenant, ce qu'on va attendre de lui parce qu'ils ont effectivement mis encore une fois beaucoup d'argent, on va lui demander d'apporter ça toutes les semaines. Tu penses qu'ils vont l'essayer en 9 Gouiri ? Luis Henrique tu ne peux plus le sortir, c'est un joueur qui apporte énormément à Marseille. Gouiri, s'il se décidait à faire plus de 5 bons matchs dans l'année, ce qui serait au passage plus que son total habituel, c'est plus dans la position de Rabiot qu'il serait à l'aise. En soutien d'un attaquant », a déclaré Riolo dimanche soir. Ce dernier émet des doutes sur son positionnement.

«Il va falloir lui trouver un positionnement»

« Il va falloir lui trouver un positionnement, à moins que dans un premier temps, il ne l'utilise que comme joker. Mais ils ont besoin de dynamiter les choses devant », a ajouté Daniel Riolo. Amine Gouiri aura l'occasion d'ouvrir son compteur le week-end prochain sur la pelouse d'Angers, un adversaire à priori à la portée de cet OM, plus que jamais dauphin du PSG.