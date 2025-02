Cherki : Son avion est prêt, énorme mensonge sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela sera peut-être le dossier chaud des dernières heures du mercato. Malgré les annonces de John Textor, un départ de Rayan Cherki ne serait pas à exclure d'ici 23h. Le Borussia Dortmund aurait même affrété un vol privé pour le milieu offensif de l'OL, dans le cas où les discussions aboutissaient sur un accord entre les deux clubs.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Rayan Cherki est finalement toujours à Lyon après être passé très proche d'un transfert au PSG l'été dernier, puisque au Borussia Dortmund. Et alors que son cas semblait régler, le jeune Lyonnais pourrait finalement agiter les dernières heures du mercato.

Dortmund a préparé un avion pour Cherki

En effet, selon les informations de Sky Allemagne, le Borussia Dortmund a prévu un jet privé avant de permettre à Rayan Cherki de débarquer le plus rapidement possible afin de signer son contrat. Pour l'instant, pas d'accord avec l'OL, mais les discussions se poursuivent et le club allemand ne serait pas résigné.

Textor a menti ?

Et si jamais Rayan Cherki venait à signer au Borussia Dortmund, ce serait un sacré camouflet pour John Textor. Interrogé dimanche soir dans le Canal Football Club sur un éventuel départ de sa pépite, le patron de l'OL se montrait effectivement catégorique : « Non ! Non aucune chance ! » John Textor a peut-être parlé trop vite.