Gouiri à l’OM : Premier clash ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement transféré à l'OM en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri est attendu comme le nouveau grand attaquant qui permettra de dynamiter le secteur offensif de Roberto De Zerbi. Et l'international algérien, pur produit issu du centre de formation de l'OL, semble démarrer fort avec un tacle à peine masqué pour son club formateur...

Il vient à peine de débarquer à l'OM, et déjà Amine Gouiri fait parler de lui ! L'attaquant algérien de 24 ans s'est engagé en provenance du Stade Rennais (22M€, bonus compris), et vient donc remplacer numériquement Elye Wahi (vendu à l'Eintracht Francfort pour 26M€ + bonus). Gouiri hérite donc du numéro 9 à l'OM, et en attendant de savoir s'il cartonnera sur le terrain, il a déjà fait parler de lui pour une toute autre raison.

Retour aux sources pour Brassier ! 🏃‍♂️ Après un prêt à l'OM, il retrouve Rennes. Que réserve cette nouvelle aventure ?

➡️ https://t.co/YcWTpBtmP4 pic.twitter.com/QY5ptG2R6Q — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 2, 2025

Le Vélodrome, une « ambiance inégalée »

Samedi, via un post sur son compte Instagram, Amine Gouiri a livré ses premiers mots sur sa signature à l'OM : « L’heure est venue d’écrire une nouvelle page. Très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille et de faire partie de cette grande institution. Impatient de faire mes premiers pas au Vélodrome et de découvrir l’ambiance inégalée de ce stade ! Merci à tous les supporters et dirigeants pour l’accueil, hâte de porter ce maillot. Allez l'OM », a écrit l'attaquant algérien.

Un tacle pour l'OL ?

Cette petite phrase sur «l'ambiance inégalée» à l'OM peut paraitre anodine, et pourtant, elle peut s'apparenter à un clash envers l'OL, son club formateur. Il faut dire que Gouiri n'a jamais vraiment eu sa chance chez les Gones, qui l'avaient vendu à l'OGC Nice en 2020 sans lui permettre de se révéler en équipe première. Et ce transfert à l'OM, le grand rival, en plus de cet hommage particulier pour le Vélodrome, n'a pas du plaire du tout aux supporters lyonnais...